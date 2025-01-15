Путин: четыре города УрФО претендуют на звание «Город трудовой доблести»

На федеральном уровне рассматривают заявки четырех городов Уральского федерального округа (УрФО) на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести», сообщил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». В частности, званием могут быть удостоены Верхняя Пышма (Свердловская область), Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), Курган (Курганская область) и Миасс (Челябинская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса. В некоторых из этих городов и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Это Курган, Ковров, Миасс, Верхняя Пышма. Многое сделал для помощи фронту Салехард — наш город на полярном круге»,— сказал глава государства.

«Город трудовой доблести» — звание, которое присваивается городам России, отличившимся во время Великой Отечественной войны обеспечением производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также массовой работоспособностью и патриотическим героизмом рабочих. По словам Владимира Путина, соответствующим званием были удостоены 63 российских города. Ранее его присвоили Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.

По данным полпредства УрФО, в годы Великой Отечественной войны более 80% гильз и патронов в стране были изготовлены из меди, произведенной в Верхней Пышме, в Салехарде — 22 млн консервов, в Кургане — снаряды, мины, ручные и противотанковые гранаты, минометы, огнеметы, бензозаправщики, в Миассе — 7 млн артиллерийских снарядов и авиабомб, 6,8 тыс. автомобилей «ЗИС-5В».

Полпред президента в УрФО Артем Жога отметил, что в регионах Урала и Западной Сибири «как и в те времена» создается оружие и боеприпасы, на фронт отправляется снаряжение и восстанавливаются раненные. «Убежден, что уральские города, которым присвоят высокое звание, вне всяких сомнений, этого достойны»,— сказал он.

Василий Алексеев