Экс-партнер воронежской «Галереи Чижова» обжаловал отказ выплаты 813 млн в ВС РФ

Соучредитель банкротящегося воронежского ООО «Стройсервис» Александр Муштаев подал в Верховный суд РФ жалобу на решения нижестоящих инстанций по делу о взыскании 812,7 млн руб. с воронежского АО «Галерея Чижова» (ГЧ, близко депутату Госдумы от региона Сергею Чижову), управляющего одноименным ТРЦ в центре Воронежа. Она еще не принята к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению «Стройсервиса», ГЧ не выплатила ему доходы от деятельности. В «Галерее Чижова» ранее заявляли, что бывший совладелец не инвестировал предусмотренные договором 15% в стройку третьей очереди ТРЦ. Арбитражный суд Воронежской области рассматривал это дело почти четыре года и весной 2024 года встал на сторону ГЧ, летом это решение поддержала апелляционная инстанция, осенью — кассационная.

«Стройсервис», также управлявший пятизвездочными «Арт-отелем» и Ramada Plaza, был обанкрочен летом 2021 года. Осенью того же года его долю в ТРЦ с банкротных торгов за 2 млрд руб. выкупила «Галерея Чижова», а отели зимой 2023-го — Домостроительный комбинат (ДСК, основатель — сенатор от региона Сергей Лукин). Формально цена гостиниц составляла 795,5 млн руб., однако ДСК, пользуясь правом «преимущественного приобретения», забрал их в счет залога, без существенных доплат.

Совладелец «Стройсервиса» Павел Какалия заявлял «Ъ-Черноземье», что в основу судебного решения о взыскании 812,7 млн руб. частично легли «несуществующие расходы за фиктивные работы при строительстве ТРЦ», которые «повесили» на него и Александра Муштаева. По его словам, их «долго пытались выкурить из проекта, не переводя выручку».

Подробнее об этом споре — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова