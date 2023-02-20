ДСК стал владельцем Ramada Plaza и «Арт-отеля» в Воронеже

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», собственником пятизвездных гостиниц Ramada Plaza и «Арт-отель» в Воронеже стал крупнейший застройщик региона АО «Домостроительный комбинат» (ДСК, основатель — сенатор от региона Сергей Лукин). Аффилированное с ДСК ООО «Строймаркет» заключило договор купли-продажи объектов у обанкротившегося ООО «Стройсервис» Павла Какалии и Александра Муштаева как залоговый кредитор компании. Об этом сообщил ее арбитражный управляющий Алексей Ботвиньев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Формально цена активов составила 795,5 млн руб., однако покупатель, пользуясь правом «преимущественного приобретения» забрал отели в счет залога, без существенных доплат. Таким образом ДСК стал владельцем всех премиальных отелей в Воронеже — вместе с четырехзвездным Mercure и пятизвездным Marriott.

Возможность контроля над гостиницами ДСК получил после несостоявшегося банкротного аукциона на прошлой неделе. Ранее для этой же цели строительный холдинг выкупил часть долгов владевшего отелями «Стройсервиса» перед Сбербанком на 855 млн руб. Эксперты предупреждали, что столь оперативный «контролируемый аукцион» оставляет риски оспаривания перехода права на активы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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