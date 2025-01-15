В Ростове подготовили семь мест для крещенских купаний

В донской столице для крещенских купаний подготовили семь мест. Их оснастили раздевалками и подходами. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Места для омовений определили следующие: родники «Гремучий» (ул. Амбулаторная, 55) и Сурб Хач (ул. Баграмяна, 1), купели Свято-Иверского женского монастыря (ул. Неклиновская, 4), а также на территории храмового парка (ул.339 Стрелковой дивизии, 33). Кроме того, в список вошли родник «Гремучий» (ул. Амбулаторная, 55), часовня (ул. Всесоюзная 196) и Серафимовский источник (Ботанический сад ЮФУ).

Как писал «Ъ-Ростов», всего в Ростовской области оборудуют 69 мест для массового организованного проведения крещенских купаний. Безопасность обеспечат более 1 тыс. специалистов экстренных служб.

Православные христиане отмечают Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января.

Анастасия Казуков