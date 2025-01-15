Власти Ростова запретили строительство бизнес-центра на берегу Дона

После вмешательства ростовской прокуратуры, Департамент архитектуры города отменил разрешение на строительство офисного центра на углу ул. Береговой и пр. Буденновского в Ростове. Соответствующей ответ опубликовали в своих соцсетях общественники объединения «ГорЛесНадзор», которые и обратились в ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ГорЛесНадзор» Фото: «ГорЛесНадзор»

Проверка выданного в 2022 году разрешения выявила несоответствие градостроительному законодательству, в связи с чем у застройщика ООО «Парус» отозвали право на возведение здания. Общественники указывали на то, что 12-этажный бизнес-центр планируют возвести в зоне речного фасада, где запрещено высотное строительство, а также на недостаточное количество парковочных мест.

Кроме того, прокуратура изучила обстоятельства выдачи разрешения «Парусу». Однако надзорный орган не усмотрел признаков преступления по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность) и не стал возбуждать уголовное дело.

Дмитрий Ковалевский