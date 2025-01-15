Путин присвоил семи российским городам звание трудовой доблести

Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий и Салехард были удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». В указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным, отмечается, что населенным пунктам присвоили звание за обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, проявленный трудовой героизм и самоотверженность жителей этих городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник рудокопу в Верхней Пышме

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Памятник рудокопу в Верхней Пышме

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Заявки о присвоении званий стали готовиться в городах еще 2020–2021 годах, говорил сегодня, 15 января, первый зампред СФ и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на заседании организационного комитета «Победа». «С учетом экспертных заключений Российской академии наук от лица жителей, которые собирали подписи, прошу вас поддержать предложение "Единой России" о присвоении почетного звания семи указанным городам»,— обратился господин Якушев к президенту РФ Владимиру Путину, цитирует его сайт партии «Единая Россия». Президент подписал указ по окончании заседания оргкомитета.

Звание было установлено в 2020 году. Это было сделано для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Теперь звание носят 70 российских городов.