Антонов оценил перспективы диалога России и США при Трампе

Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «Ъ» заявил о «положительной реакции», вызванной позитивной риторикой избранного президента США Дональда Трампа о контактах с российским президентом Владимиром Путиным. При этом господин Антонов подчеркнул, что республиканцу не избежать столкновения с консенсусом на противостояние с Россией, закрепленным в американской политической среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Анатолия Антонова, Дональд Трамп может учесть российские «озабоченности», только если они не противоречат национальным интересам США и не направлены на укрепление политического, военного и экономического потенциала России. «Говорить же о пророссийских политических взглядах будущего хозяина Овального кабинета, что порою мелькает в тезисах некоторых экспертов и журналистов, в основном, правда, за рубежом, было бы с нашей стороны опрометчиво и наивно»,— подчеркнул бывший российский посол.

Анатолий Антонов отметил, что Москва сохраняет прагматичный настрой в плане возможных договоренностей с новой американской администрацией. «Уверен, что все позитивные моменты в политике Дональда Трампа, если они обретут конкретную форму предложений после инаугурации будущего хозяина Белого дома, будут внимательно рассмотрены российской стороной»,— пояснил он.

Подробнее читайте в интервью «Ъ».

Лусине Баласян