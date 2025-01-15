Сказка ноттингемского леса

Одной из главных сенсаций текущего футбольного сезона стал подъем английского клуба «Ноттингем Форест». Сыграв на своем поле вничью — 1:1 — с лидером первенства «Ливерпулем», некогда очень заметная, но в последние десятилетия котировавшаяся невысоко команда поднялась на второе место в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч 21-го тура Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»

Фото: Andrew Boyers / Reuters Матч 21-го тура Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Этот футбольный сезон подарил одну удивительную историю. Совершенно внезапно восхождение начал английский «Ноттингем Форест» — клуб, который когда-то очень давно и очень недолго входил в когорту лучших команд Европы. На стыке 1970-х и 1980-х он выиграл чемпионат страны и два Кубка европейских чемпионов, но в последние десятилетия на ценные трофеи не претендовал. Перед нынешним сезоном ему предрекали борьбу за выживание в английской Премьер-лиге.

Крупное аналитическое бюро Opta включало «Ноттингем» в четверку слабейших участников чемпионата, вероятность вылета оценивалась в 35,6%. Но вышло совсем иначе.

Неожиданно команда напомнила болельщикам о самой успешной эре в ее истории, о том времени, когда в составе блистали Мартин О’Нил и Питер Шилтон. Перед вторничным матчем против лидирующего в чемпионате «Ливерпуля» «Ноттингем» занимал третье место. И сама афиша «Ноттингем»—«Ливерпуль» стала приобретать черты того ожесточенного противостояния из конца 70-х, с легендарными тренерами Брайаном Клафом и Бобом Пейсли. Такой подтекст у встреч этих противников не появлялся больше трех десятков лет.

Да и встреч за эти годы было не так много. Спад «Ноттингема» наступил во второй половине 80-х, тогда он все еще оставался проблемой для больших клубов, но уже не был их полноценным конкурентом. Затем он почти десять лет болтался между высшей и второй по силе лигами, а вылетев в 1999 году, пропал надолго.

Выкарабкаться из кризиса удалось лишь в сезоне-2021/22. Провалив старт сезона, «Ноттингем» добрался до play-off второго по силе дивизиона и продвинулся в дивизион элитный, где не появлялся на протяжении 23 лет. Началась тяжелая рутина, два года подряд клуб оказывался на грани вылета. В прошлом первенстве он подошел к пропасти вплотную: стал 17-м, заработав лишь 32 очка. Почти в любой другой сезон команда с таким набором баллов место в лиге сохранить бы не смогла.

Совсем уж поразительно взлет «Ноттингема» выглядит, если изучить — хотя бы мельком — стратегию развития, которой клуб стал придерживаться после возвращения в Премьер-лигу.

Выглядела она настолько безумно, что имя владельца клуба, греческого бизнесмена Евангелоса Маринакиса, любители футбола выучили очень быстро. От состава, заработавшего два с половиной года назад повышение в классе, не осталось никого, кроме капитана Райана Йейтса. За два сезона было подписано 47 новых футболистов на общую сумму свыше €326 млн (данные Transfermarkt). Траты сказались на сальдо: клуб нарушил правила прибыльности и устойчивости (PSR), с него было снято четыре очка.

При этом звезд в «Ноттингеме» не появилось. Главным тренером до прошлой зимы оставался валлиец Стив Купер, вернувший команду в Премьер-лигу. А когда сотрудничество с ним решили прекратить, позвали португальца Нуну Эшпириту Санту — тренера, очень успешно работавшего с «Вулверхемптоном», но с треском провалившегося в «Тоттенхеме», а позже уволенного из саудовского «Аль-Иттихада» после неубедительных результатов и конфликта с ключевым игроком команды Каримом Бензема. Состав у «Ноттингема» для английского чемпионата с виду в лучшем случае средний. Есть очень добротный центральный защитник Никола Миленкович, в борьбе за которого летом «Ноттингем» обогнал несколько топ-клубов. Есть талантливый хавбек Морган Гиббс-Уайт. Есть с полдесятка «отверженных» воспитанников английских топ-клубов.

И еще пара неочевидных героев, проявивших себя в матче против «Ливерпуля». Один из них открыл счет в дебюте матча после молниеносной, всего в три паса, атаки. Это новозеландский форвард Крис Вуд, всегда имевший репутацию самого обычного нападающего команд второго, а то и третьего эшелона. А тут, в 33 года, он внезапно разыгрался и ворвался в бомбардирскую гонку — с 13 голами делит четвертое место в списке самых забивных игроков первенства. Другой — бельгийский вратарь Матц Селс, которому 33 исполнится через месяц. Он держится в топ-3 лиги по всем значимым статистическим показателям, а по «сухим» матчам идет впереди всех (на его счету девять таких игр). Во вторник Селс отразил шесть ударов, по меньшей мере половина из которых были повышенной сложности. Но оставить свои ворота нетронутыми ему все же не удалось. На 66-й минуте гол с углового соорудили футболисты «Ливерпуля», только вышедшие на замену: Костас Цимикас навесил, а Диогу Жота первым касанием в матче замкнул его подачу.

Удержав ничью — 1:1, «Ноттингем Форест» поднялся на второе место в турнирной таблице английского чемпионата.

И несмотря на внушительное — в шесть очков при одном «лишнем» матче — отставание от «Ливерпуля», в британской прессе не могут уйти от соблазна сравнить эту команду с чемпионским «Лестер Сити» образца сезона-2015/16 — автором главной сенсации в современной истории английского футбола. Выясняется, что сходств полно, в том числе стилистических. «Ноттингем» тоже тяготеет к вертикальному футболу, опирается на контратаки и легко отказывается от мяча (по владению мячом команда Эшпириту Санту занимает последнее место в лиге со средним показателем 39,9% за матч) и вдобавок дисциплинированно обороняется (игроки «Ноттингема» до сих пор не допустили ни одной результативной ошибки).

Называть «Ноттингем» претендентом на титул все же следует с осторожностью. 41 очко после 21 тура — это, строго говоря, график не чемпионский: в XXI веке для того, чтобы выиграть титул Премьер-лиги, командам в среднем требовалось 89,2 очка. К тому же на пятки «Форесту» наступают лондонские «Арсенал» (40 очков в 20 матчах) и «Челси» (37 в 21) — команды куда лучше укомплектованные. Но сам факт, что о вероятной победе «Ноттингема» говорят всерьез, подчеркивает исключительность сезона, в котором сенсаций вроде резкого ослабления «Манчестер Сити» хватает и так.

Роман Левищев