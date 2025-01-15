Власти Кубани опровергли слухи о строительстве мазутного полигона в Анапе

В ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о создании в хуторе Воскресенском в Анапе мазутного полигона и предприятия по переработке мазута. В оперштабе Краснодарского края назвали опубликованные заявления фейком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отметили в администрации Анапы, трем земельным участкам присвоят вид разрешенного использования «специальная деятельность», но исключительно для работы временной площадки хранения загрязненного мазутом песка. Пространство организовали в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Площадка предназначена для вывоза загрязненного грунта с пляжей на дальнейшую утилизацию. Срок эксплуатации участков остается прежним — до 1 апреля 2025 года.

В оперштабе также подчеркнули, что строительство мазутного полигона или перерабатывающего предприятия в Анапе невозможно в рамках документов территориального планирования и градостроительного зонирования города.

Два танкера, перевозивших мазут, затонули в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В результате аварии погиб один моряк. Капитанам судов предъявили обвинения по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации морского транспорта).

Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. Спасательные работы ведутся круглосуточно: сотрудники служб и волонтеры Анапы, Темрюкского района и Крыма очищают пляжи, а также оказывают помощь пострадавшим водоплавающим птицам и морским животным.

Остатки мазута с одного из затонувших танкеров — «Волгонефть-239» — откачают до конца января. Дело владельца корабля рассмотрят в суде 6 февраля.

Нурий Бзасежев