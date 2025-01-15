Роднина о смене гражданства российскими спортсменами: никто тебя не держит

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала инициативу о запрете россиянам менять гражданство. С таким предложением обратились члены Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Госпожа Роднина считает, что возможный запрет не повлияет на переход спортсменов в сборные других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Роднина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ирина Роднина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточнила депутат, выступать на турнирах, в том числе Олимпийских играх, можно только с одним гражданством. «Если захочешь его поменять, то ничто не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна: никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство»,— сказала Ирина Роднина порталу Sport24.

На прошедших в Париже в 2024 году летних Олимпийских играх часть российских спортсменов выступали под флагами других стран. В августе российская теннисистка Элина Аванесян сменила спортивное гражданство на армянское. В том же месяце аналогичное решение принял дзюдоист Махмадбек Махмадбеков, он теперь выступает под флагом ОАЭ.

Глава Минспорта Михаил Дегтярев говорил, что не понимает спортсменов, которые меняют гражданство ради участия в международных соревнованиях. У министра такое поведение «вызывает вопросы».