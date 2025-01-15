В Госдуме заявили, что мазутное пятно идет в сторону от Адлера и Сочи

Зампред комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Георгий Арапов заявил, что мазутное пятно движется в сторону Крыма. В связи с этим отдых в Адлере и Сочи будет безопасным, там выбросов нефтепродуктов не фиксировали, передает RTVI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Адлер, Сочи. Все, что в ту сторону. Все, что дальше Анапы по берегу. Там не фиксировались большие выбросы мазута»,— отметил господин Арапов, отвечая на вопрос, где летом можно будет отдохнуть в Краснодарском крае.

Как уточнил парламентарий, загрязнению подверглось анапское побережье и Керченский пролив. Напомнил депутат и о том, что пятно достигло Крыма. Георгий Арапов заверил, что пятно идет в другую сторону от Адлера и Сочи.

«По прогнозам, которые есть, <...> кажется, что оно [мазутное пятно] не развернется. <...> Оно идет сейчас в основном в левую сторону, в сторону Крымского полуострова»,— заключил депутат.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе открыли пункт помощи птицам, пострадавшим от разлива мазута. Они находятся на пляже «Сочифорния».

Вячеслав Рыжков