Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Госдуме заявили, что мазутное пятно идет в сторону от Адлера и Сочи

Зампред комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Георгий Арапов заявил, что мазутное пятно движется в сторону Крыма. В связи с этим отдых в Адлере и Сочи будет безопасным, там выбросов нефтепродуктов не фиксировали, передает RTVI.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Адлер, Сочи. Все, что в ту сторону. Все, что дальше Анапы по берегу. Там не фиксировались большие выбросы мазута»,— отметил господин Арапов, отвечая на вопрос, где летом можно будет отдохнуть в Краснодарском крае.

Как уточнил парламентарий, загрязнению подверглось анапское побережье и Керченский пролив. Напомнил депутат и о том, что пятно достигло Крыма. Георгий Арапов заверил, что пятно идет в другую сторону от Адлера и Сочи.

«По прогнозам, которые есть, <...> кажется, что оно [мазутное пятно] не развернется. <...> Оно идет сейчас в основном в левую сторону, в сторону Крымского полуострова»,— заключил депутат.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе открыли пункт помощи птицам, пострадавшим от разлива мазута. Они находятся на пляже «Сочифорния».

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...