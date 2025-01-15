В Сириусе открыли пункт помощи птицам, пострадавшим от разлива мазута

На федеральной территории установили модульные пункты, где разместятся волонтеры Сириуса и Сочи для оказания помощи птицам, пострадавшим от разлива мазута в Черном море. Пункты расположены на пляже «Сочифорния», который находится около реки Мзымта. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе администрации Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

Модульные дома оснащены электричеством, водой, системой кондиционирования, мебелью и минимальным набором медикаментов. Сообщается, что каждый, кто обнаружит птицу со следами мазута, сможет доставить ее в пункт помощи или связаться с волонтерами. Также присоединиться к команде добровольцев может любой желающий.

На сегодняшний день на территории Большого Сочи и федеральной территории Сириус обнаружено более 200 птиц со следами мазута.

Пункты будут работать с 9:00 до 18:00 ежедневно. После оказания помощи птиц будут передавать в реабилитационный центр.

Александра Каверина