В Ярославле планируют построить ледовый ФОК

В Ярославле готовятся к строительству ледового физкультурно-оздоровительного комплекса на федеральные средства. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в ходе пресс-конференции.

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Господин Молчанов пояснил, что федеральное финансирование подтверждено на 2027 год, сейчас начался выбор территории и подготовка к созданию проекта для строительства.

«У нас город, который имеет огромную потребность в ледовом спорте. Это и наши замечательные успехи в сфере хоккея, и замечательные успехи в сфере фигурного катания. Конечно шорт-трек, где также показываем высочайшие результаты. А потребность — она только растет»,— сказал мэр.

Алла Чижова