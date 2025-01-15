Школьницу, которую выбросили из окна в Гамово, выписывают из больницы

14-летнюю девушку, выпавшую с балкона в селе Гамово Пермского края, выписывают из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает краевой минздрав. Несовершеннолетняя была госпитализирована в декабре с многочисленными травмами после того, как 17-летний юноша вытолкнул ее из окна многоквартирного дома.

В декабре в социальных сетях было опубликовано видео, на котором показано, как юноша толкает из окна дома девушку, а затем выпрыгивает сам. Тело 17-летнего подростка было обнаружено во дворе дома с многочисленными травмами. Несовершеннолетняя была госпитализирована в медучреждение с ушибом мозга и многочисленными переломами. Позже следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).