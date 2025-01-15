«ВКонтакте» в первый раз обошел YouTube по месячному охвату

Социальная сеть «ВКонтакте» в декабре 2024 года впервые обошла видеохостинг YouTube по охвату среди российских пользователей. Согласно исследованию Mediascope, месячный охват «ВКонтакте» среди россиян составил почти 92 млн пользователей. Тогда как YouTube за прошлый месяц использовали 89,6 млн россиян.

В исследовании Mediascope, выдержки из которого приводит РБК, учитывались данные аудитории старше 12 лет. Рост числа пользователей социальной сети, по утверждению представителей «ВКонтакте», произошел из-за развития «VK Видео» и «VK Клипов»: «(Оба сервиса.— "Ъ") обновили рекомендательные алгоритмы, нарастили базу оригинального контента и запустили новые инструменты монетизации для авторов».

За последние два года наибольший охват YouTube был зафиксирован в марте 2024 года. Тогда, согласно подсчетам Mediascope, видеохостинг использовало более 96 млн россиян. Аудитория YouTube начала снижаться с декабря 2024 года на фоне продолжающихся перебоев в работе сервиса. Операторы связи ранее предупреждали об износе оборудования Google. Однако в Google заявили «Ъ», что сбои в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» с их стороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «В YouTube выложились перебои».