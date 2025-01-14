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Коммерсантъ FM
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Кейт Миддлтон сообщила, что у нее наступила ремиссия рака

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) сообщила, что у нее наступила ремиссия рака. Она также объявила о поддержке клинических исследований в сфере онкологии, а также заболевших раком людей.

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Для меня большое облегчение — находиться в стадии ремиссии, и я по-прежнему сосредоточена на выздоровлении. Любой, у кого был диагностирован рак, знает, что требуется время, чтобы приспособиться к новой норме. Однако я с нетерпением жду впереди плодотворного года. Есть много чего ожидать. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку»,— написала Кейт Миддлтон в соцсети X.

О ремиссии госпожа Миддлтон сообщила после посещения больницы Royal Marsden, где она проходила лечение. Принцесса Уэльская поблагодарила врачей и добавила, что стала покровителем учреждения.

Кейт Миддлтон — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. О том, что у нее обнаружен рак, принцесса рассказала в марте 2024 года. В сентябре она сообщила о завершении курса химиотерапии. Ни госпожа Миддлтон, ни Букингемский дворец не уточняли, с каким типом раком она борется.

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