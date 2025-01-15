Инвестиции в новом цвете

Совладелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин продолжает диверсифицировать бизнес. Продав в 2024 году единственного в России производителя мелованного картона ЦБК «Кама», бизнесмен приобрел Котласский химзавод, выпускающий лакокрасочные материалы, а также продукцию для нефтегазового сектора и дорожного строительства. Аналитики видят потенциал роста потребления в этих отраслях, в том числе за счет строительных госпрограмм.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Виктор Харитонин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Котласский химзавод в Архангельской области, производящий реагенты для нефтегазовой индустрии и лакокрасочные материалы, перешел под контроль совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина. Это следует из данных ЕГРЮЛ. В декабре 2024 года МКОО «Огмент Инвестментс Лимитед» господина Харитонина получила около 99,9% в ООО «КХЗ-Менеджмент», которое, по последней доступной отчетности, владеет 100% акций предприятия. Одновременно в собственность МКОО перешла связанная с заводом торговая компания «КХЗ-Сервис». Прежде «КХЗ-Менеджмент» и «КХЗ-Сервис» владели Ирина Доброхотова и Павел Ахмадеев соответственно. В «Фармстандарте» “Ъ” не ответили.

Котласский химзавод построен в 1978 году как одно из подразделений Котласского ЦБК (с 1994 года активом владеет группа «Илим»).

Первой продукцией предприятия был фенол. В 1992 году химзавод был приватизирован, продуктовая линейка постепенно расширялась. На сегодня завод выпускает лакокрасочные материалы для пищевой консервной тары, поставляет химические реагенты нефтегазодобывающим компаниям, продукты для дорожного строительства. Общая мощность — 70 тыс. тонн продукции в год. Выручка за 2021 год — 2,4 млрд руб. Более актуальная финансовая отчетность не раскрывается.

Forbes оценивает состояние Виктора Харитонина в $6,9 млрд. Среди активов бизнесмена, указывает издание,— доли в фармацевтических компаниях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум». В портфель «Отисифарм», в частности, входят такие препараты как «Афобазол», «Арбидол», «Компливит» и т. д.

В последние годы господин Харитонин ищет варианты диверсификации бизнеса. Так, в 2020 году «Огмент Инвестментс Лимитед» получила 50,5% нефтесервисной компании «ТСС групп». В 2022 году эта доля перешла Дмитрию Федорову, следует из СПАРК. В 2022 году Виктор Харитонин планировал купить Сыктывкарский ЛПК у австрийской Mondi за 95 млрд руб., но сделка не прошла согласование в правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Годом позже «Огмент Инвестментс Лимитед» выкупила ЦБК «Кама» у банка «Траст», а в июле 2024 года продала актив крупнейшему в мире производителю фанеры «Свеза». По данным “Ъ”, купленный за 36 млрд руб. ЦБК был продан за 47 млрд руб.

Как отмечают источники “Ъ”, с учетом первоначальной ориентации на целлюлозно-бумажную промышленность у Котласского химического завода могла бы сложиться синергия с проданным ЦБК «Кама».

Потребителем продукции завода также теоретически могла бы стать «ТСС групп» и ее заказчики, добавляют собеседники “Ъ”.

Партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов называет Котласский химзавод интересным с точки зрения ассортимента выпускаемой продукции, особенно что касается нефтепромысловой химии, спрос на которую достаточно устойчив. По его словам, сделка отвечает целям диверсификации бизнеса, также интерес к активу может быть связан с потенциалом рынков сбыта предприятия. «Нефтепромысел, дорожное строительство и лакокрасочные материалы в среднесрочной перспективе являются теми отраслями, которые будут развиваться, в том числе благодаря различным госпрограммам в сфере строительства, в том числе дорожного»,— говорит эксперт.

Ольга Мордюшенко