Главу донского комитета по охране ОКН освободили от должности
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от должности председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Грунского. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это произошло по причине истечения срока служебного контракта.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Временно исполняющим обязанности председателя комитета по охране ОКН назначена начальник отдела охраны объектов культурного наследия региона Ирина Коробова.
Иван Грунский возглавил донской комитет по охране ОКН в январе 2018 года. До этого он занимал должность заместителя министра культуры Ростовской области.