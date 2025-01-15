Эка невидаль Париж

Германия вытеснила Россию с первого места по числу зарубежных просмотров французского кино, сообщило агентство Unifrance. Участники российского рынка признают, что поставки в Россию европейского кино становятся сложнее и дороже, а часть проката занимают перевыпуски более старых картин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с ежегодным докладом французского агентства Unifrance (отвечает за продвижение французского кино- и ТВ-контента за рубежом). Из него следует, что по итогам 2024 года Россия стала вторым рынком после Германии для французских проектов. Всего французский кинематограф заработал €222,84 млн в зарубежном кинопрокате на середину декабря, доля отдельных стран не раскрывается.

На Россию пришлось 11% просмотров французского контента (проданных билетов в кинотеатры), или 3,7 млн.

Первым на это обратило внимание отраслевое издание «Кинобизнес сегодня». В прошлом году Россия находилась на первом месте в списке экспорта для Франции, отмечали в Unifrance. Тогда на страну пришлось 7,09 млн проданных билетов, что составило 20% от общего числа международных сеансов для всего французского кинематографа.

Уточняется, что фильм 2024 года «Граф Монте-Кристо» больше месяца находился в топ-10 самых популярных проектов в РФ, Венгрии, Польше, Сербии и других. Суммарные сборы ленты за пределами Франции составили €20,7 млн (2,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 14 января) и 3,3 млн зрителей. В российском прокате общая касса фильма составила 627 млн руб. при посещаемости в 1,2 млн зрителей. «Граф Монте-Кристо» стал самым кассовым зарубежным фильмом в стране.

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика» (БК), вторым самым успешным французским релизом в стране стали «Приключения панды», его касса составила 111,3 млн руб. На третьем месте — приключенческая комедия «Кот и пес», собравшая в прокате 90,7 млн руб. Годом ранее самыми успешными проектами были мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (3,53 млн билетов) и драма «Жанна Дюбарри» (1 млн билетов).

Всего в российском прокате вышло 74 французских проекта в прошлом году, говорит главный редактор БК Максим Острый: «Но это с учетом тех, где Франция заявлена одной из стран ("Партенопа", "Время жить"), и пары перевыпусков».

Без них число проектов составляет примерно 58, уточнил он. Сама Россия опустилась в списке Unifrance, поскольку покупки иностранного контента все еще очень сложны, считает господин Острый: «Цены же на него взлетели, и сейчас дистрибуторы покупают его осторожнее». С этим соглашается и главный редактор издания Cinemapleх Рифат Фазлыев. В целом РФ была и остается крупным рынком для Франции, заверяют в издании, просто в силу численности населения и одновременно его привычки к западному контенту.

Согласно статистике, в российский прокат в 2024 году попало меньше французских фильмов, чем в 2023-м, отмечает Рифат Фазлыев: «Кроме того, нельзя исключать, что на нашем рынке отечественные фильмы могли получать большее количество сеансов в прокате за весь прошлый год. Голливудские релизы в основном работают в альтернативном прокате». К тому же итоги проката французских фильмов в России в 2023 году во многом были высокими благодаря выходу успешного мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», который обеспечил большую часть кассы французскому сегменту, считают участники рынка.

Что же касается экспорта российского кино за рубеж, то итоговых данных за 2024 год пока нет. За девять месяцев сборы российских фильмов за рубежом достигли $15,3 млн против $11,8 млн за аналогичный период 2023 года (см. “Ъ” от 8 ноября 2024 года). При этом ключевым рынком для экспорта стал Китай ($1,8 млн; в 2023 году это место занимала Франция с выручкой российских фильмов на уровне около $12 млн), на втором месте — Бразилия (почти $1,2 млн), замыкала топ-3 Мексика ($1,15 млн).

Юлия Юрасова