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Сетевые предприятия АО «БЭСК» произвели уже более 100 плавок гололеда с начала зимы

Нынешняя зима в Башкирии отличается неустойчивой погодой с колебаниями температуры воздуха около нуля градусов, обильными снегопадами, что приводит к образованию наледи на линиях электропередачи.

ВЛ 500 кВ «Бугульма – Бекетово»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Об интенсивности гололедообразования говорит статистика: если за весь прошлый отопительный сезон 2023-2024 годов в распределительных сетях ООО «Башкирэнерго» было выполнено 98 плавок, включая механическое удаление гололеда, то с начала текущего за два с половиной месяца – уже 103 плавки! Количество плавок в магистральных сетях ООО «БСК» также уже превысило прошлогодние значения – 44 против 41.

Наиболее склонные к обледенению участки ЛЭП находятся в Белорецкой и Белебеевских зонах, на которые пришлась основная нагрузка и в этот раз.

Синоптики в ближайшие дни прогнозируют температурные качели, что может создать дополнительные неудобства в работе энергосистемы. Оперативный персонал ООО «БСК» и ООО «Башкирэнерго» предпринимает все меры для осуществления бесперебойного электроснабжения потребителей в любых погодных условиях.

ООО «Башкирэнерго»

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