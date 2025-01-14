Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Взлом на миллион

Как мошенники используют доступ к аккаунту на «Госуслугах»

Взлом аккаунта «Госуслуг» привел к долгу в 1 млн руб.: пострадавшая рассказала “Ъ FM”, что мошенники получили доступ к ее личному кабинету и оттуда отправили заявки на микрозаймы. Финансовые организации нередко одобряют их быстро и без дополнительных подтверждений. Как от этого защититься? Расскажет Даниил Бабкин.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С такой ситуацией столкнулась Василиса из Санкт-Петербурга. Она рассказала “Ъ FM”, что злоумышленники взломали ее аккаунт и оформили 13 микрокредитов. Девушка обнаружила это спустя несколько месяцев, когда они оказались просрочены. Большинство ссуд удалось оспорить, но по нескольким процесс продолжается, говорит Василиса: «В мой день рождения 1 сентября мне начали звонить коллекторы и требовать погасить долги.

Оказывается, что в апреле, согласно данным в моей кредитной истории, я взяла 13 микрозаймов в один день. По всем срокам они уже давно просрочены, причем они оформлялись под 200%.

Если это добросовестная кредитная организация, то там обычно понимают, что такие ситуации возможны, и просят вас предоставлять какие-то документы. Если вы это делаете, то с вас снимают все обязательства. Так, например, получилось у меня с десятью компаниями. В трех мы до сих пор добиваемся положительного решения для себя, но в них требуют заведения уголовного дела».

Как киберпреступники совершенствуют схемы

Иногда банки и микрофинансовые организации действительно не идут навстречу тем, кто пострадал от мошенников. Тогда нужно обратиться в суд, хотя добраться до злоумышленников будет непросто, пояснил адвокат, управляющий партнер Advolaw Антон Пуляев: «Это можно доказать с помощью IP-адреса, с которого производили подобные действия, допустим, он находился в другой стране. Кроме этого, можно предоставить свидетельские показания, подтверждающие, что человек в момент, когда якобы брал кредит, например, находился в компании на отдыхе или на работе. После этого, как правило, возбуждаются уголовные дела. После этого пострадавший имеет право подать гражданский иск непосредственно к виновнику. Но здесь тоже существует проблема: его очень редко находят в рамках расследования уголовных дел».

Как блокировка мобильных номеров поможет бороться с хищениями

По словам пострадавшей Василисы, взломать ее аккаунт на «Госуслугах» мошенники смогли с помощью дубликата ее сим-карты, на который приходили коды подтверждения для входа в учетную запись. Схема полиции известна давно, но все равно остается актуальной, отметил владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров: «Как правило, в российских сервисах для аутентификации используется номер мобильного телефона, на который приходит код подтверждения. Этот номер вполне перевыпускаем, и стоит это относительно недорого.

В этой связи нужно обратиться к оператору сотовой связи и написать заявление о запрете любых регистрационных действий с мобильным телефоном без личного присутствия его владельца.

А также стоит ввести код, который бы фигурировал в общении между оператором связи и пользователем. То есть вы для того, чтобы подтвердить свою личность, используете дополнительную информацию, которую нужно сообщить оператору».

Серых сим-карт все меньше, мошеннических звонков все столько же

Для борьбы с мошенниками в октябре 2023 года «Госуслуги» сделали обязательную двухфакторную аутентификацию, когда после ввода пароля система также требует код, который обычно приходит на телефон. Предотвратить подобные истории стараются и операторы связи. Большинство из них ставит ограничение для перевыпущенных номеров: на них в течение суток не могут приходить сообщения с проверочными кодами.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин, Елена Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...