РКН оперативно восстановил работу рунета

Роскомнадзор сообщил, что работа рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства. Как сообщает ведомство, произошло «кратковременное нарушение связности». Сетевая связность — это степень взаимодействия между сетями различных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика.

Масштабный сбой в работе российского сегмента интернета произошел сегодня, 14 января, около 17:10 мск. У пользователей различных операторов возникли проблемы с доступом как к сайтам, так и к мобильным приложениям. Сбои в том числе фиксировались у «Билайна», «Мегафона», МТС, Tele2 и «Ростелекома». Примерно в 17:25 работа рунета начала постепенно восстанавливаться.