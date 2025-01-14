Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РКН оперативно восстановил работу рунета

Роскомнадзор сообщил, что работа рунета оперативно восстановлена дежурными службами ведомства. Как сообщает ведомство, произошло «кратковременное нарушение связности». Сетевая связность — это степень взаимодействия между сетями различных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика.

Масштабный сбой в работе российского сегмента интернета произошел сегодня, 14 января, около 17:10 мск. У пользователей различных операторов возникли проблемы с доступом как к сайтам, так и к мобильным приложениям. Сбои в том числе фиксировались у «Билайна», «Мегафона», МТС, Tele2 и «Ростелекома». Примерно в 17:25 работа рунета начала постепенно восстанавливаться.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...