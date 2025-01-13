«Мирный процесс буксует, еще не начавшись»

Поговорим после официальных назначений — так в Кремле отреагировали на интервью будущего советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца. Он, в частности, представил тезисы предполагаемого мирного плана по Украине. Киеву придется смириться с утратой территорий, но при этом необходимо стабилизировать фронт. Для этого украинскому союзнику следует незамедлительно снизить возраст для проведения мобилизации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе по-прежнему считает, что у команды Трампа нет четкой программы действий по урегулированию конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Американский конгрессмен Майк Уолц, будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности, в интервью ведущему ABC News Джонатану Карлу изложил свою точку зрения относительно возможной или потенциальной сделки по Украине.

Многие СМИ, в том числе российские, в первую очередь отметили его тезис о том, что Киев, скорее всего, не сможет вернуть территории, которые ныне находятся под контролем РФ. Из этого придется исходить на потенциальных переговорах. Однако это далеко не все, о чем сказал будущий сотрудник администрации президента Соединенных Штатов. По словам Уолца, одна из главных задач сейчас — стабилизация фронта. Без этого будет очень трудно заключить мир. Поэтому мы, то есть Америка, намерены просить украинцев снизить порог призывного возраста до 18 лет. Того же безуспешно добивалась от Владимира Зеленского и уходящая команда Джо Байдена. Президент Украины предлагает союзникам не указывать, что нужно делать, а оружие поставлять вовремя и в нужных количествах.

Допустим, украинская сторона согласится с потерей территорий. К слову, заморозка конфликта не устраивает обе стороны. По крайней мере, на сегодняшний день. Но что значит «стабилизовать фронт»? Наверное, речь идет о том, чтобы хотя бы остановить российское наступление. Для этого, как мы видим и слышим, нужны дополнительная мобилизация и, собственно, время для проведения подобных мероприятий, а это явно вопрос не одного дня. При том, что Зеленский, как было сказано выше, категорически против снижения призывного возраста.

В данный момент называется срок до полугода. То есть к лету можно теоретически о чем-то договориться. Может быть, конечно, так и случится, но верится в это с трудом. Даже поверхностно анализируя сказанное, нетрудно прийти к выводу о том, что мирный процесс буксует, еще начавшись. Как бы то ни было, в Кремле предложили дождаться все-таки инаугурации Трампа, затем официальных назначений, и тогда все это можно будет всерьез комментировать. А сейчас это делать бессмысленно, поскольку говорить можно все что угодно.

Логично, только вот плана-то, похоже, как не было, так и нет. Вернее, можно рискнуть предположить, что за основу взяты старые наработки администрации Байдена.

А на первое место все больше выходит другой вопрос, вернее сомнение: Трамп-то, похоже, не настоящий. Так уж он силен, как пытается себя представить? Или это сплошь пиар и популизм откровенный? Плохой признак, он же еще в должность не вступил…

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Дмитрий Дризе