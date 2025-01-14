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Землю обанкротившегося ЖСК «Сити» под Краснодаром оценили в 313 млн рублей

Рыночная стоимость земельного участка в поселке Краснодарский, где ЖСК «Сити-2» планировал возвести дома, составила в 313,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: официальный сайт ЖСК «Сити»

Фото: официальный сайт ЖСК «Сити»

Оцениваемый земельный участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами, категория: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: малоэтажные, среднеэтажные многоквартирные жилые дома и жилые дома блокированной застройки. Общая площадь территории составляет 31,7 тыс. кв. м.

«Объект оценки расположен в активно развивающемся районе города, в окружении частной жилой и многоэтажной застройки»,— говорится в отчете оценщика.

ЖСК «Сити» начал возводить дома в поселке Краснодарский в 2014 году. Общая площадь застройки — 8,4 тыс. кв. м, всего 336 квартир (по 84 квартиры в каждом доме). В строительство четырех домов 997 граждан вложили 690 млн руб. Однако в 2015 году стройку малоэтажных домов приостановили из-за нехватки средств.

По данным «СПАРК-Интерфакс», жилищно-строительный кооператив «Сити» был зарегистрирован в Краснодаре в 2014 году. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Председателем правления с августа 2014 по июнь 2019 года был Игорь Бондаренко, затем должность председателя ЖСК занимали Татьяна Демина, Елена Солошенко, Инна Бусарова и Валерий Курочкин. Выручка кооператива в 2016 году составила 90 тыс. руб., убыток в 2017 году — 4,1 млн руб. (более свежие финансовые данные компании не предоставлены).

С заявлением о признании ЖСК «Сити» банкротом в июне 2017 года в Арбитражный суд края обратился член кооператива Александр Кудашов. В октябре того же года суд ввел в отношении застройщика процедуру наблюдения, а сумму требований заявителя (812 тыс. руб. по договору об участии в ЖСК) включил в третью очередь реестра требований кредиторов.

В марте 2020 года Прикубанский районный суд приговорил председателя ЖСК «Сити» Игоря Бондаренко к четырем с половиной годам колонии по делу о хищении средств у участников ЖСК. В 2022 году наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий принял решение о выплате компенсаций обманутым дольщикам ЖСК «Сити».

В июле 2024 года троих учредителей ЖСК «Сити-2» в Краснодаре Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности на общую сумму 290,9 млн руб.

Тат Гаспарян

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