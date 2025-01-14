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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 31,9%

Роспотребнадзор сообщил, что за неделю с 6 по 12 января число случаев ОРВИ и гриппа в России выросло на 31,9%. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны.

Сообщение Роспотребнадзора приводит «Интерфакс». В нем говорится, что за прошедшую неделю число госпитализированных с острыми вирусными инфекциями выросло на 23%. В 43 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более.

Заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю увеличилась на 7,9%, писало агентство со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Увеличение заболеваемости оперштаб зафиксировал в 60 субъектах, в 22 регионах — показатель превысил среднероссийский. С 6 по 12 января от коронавирусной инфекции, по данным штаба, умерли 37 человек. За этот период в медучреждения были госпитализированы 1068 человек — на 10% больше, чем за предыдущую неделю.

К типичным возбудителям ОРВИ относится метапневмовирус, вспышку которого в конце декабря зафиксировали в Китае, Казахстане и Малайзии. Роспотребнадзор на фоне сообщений о вспышке вируса в Китае отчитывался о снижении заболеваемости ОРВИ в России более чем на 50% за неделю с 1 января. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов говорил, что на 51-й неделе 2024 года доля метапневмовируса составила лишь 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с аналогичной неделей 2023 года (0,8%).

Подробнее — в материале «Ъ» «У кого что болит».

Полина Мотызлевская

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