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Число разводов на Дону снизилось в 2024 году на 6,1%

В 2024 году ЗАГСы Ростовской области расторгли 18,5 тыс. браков, что на 6,1% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба донского управления ЗАГСов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2023 году на Дону развелись почти 19,8 тыс. пар. Тенденция сохраняется не первый год, в 2022 году в регионе более 20,1 тыс. супругов решили расторгнуть брак.

Количество заключенных браков в 2024 году превысило число разводов. В Ростовской области, по данным все того же управления ЗАГСов, за год поженились почти 25 тыс. пар.

Дмитрий Ковалевский

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