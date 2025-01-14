Число разводов на Дону снизилось в 2024 году на 6,1%

В 2024 году ЗАГСы Ростовской области расторгли 18,5 тыс. браков, что на 6,1% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба донского управления ЗАГСов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2023 году на Дону развелись почти 19,8 тыс. пар. Тенденция сохраняется не первый год, в 2022 году в регионе более 20,1 тыс. супругов решили расторгнуть брак.

Количество заключенных браков в 2024 году превысило число разводов. В Ростовской области, по данным все того же управления ЗАГСов, за год поженились почти 25 тыс. пар.

Дмитрий Ковалевский