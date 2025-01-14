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Коммерсантъ FM
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Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла на 7,9%

Заболеваемость коронавирусом в России в период с 6 по 12 января увеличилась на 7,9% по сравнению с предшествующей неделей, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. За отчетный период было госпитализировано 1068 заболевших, что на 10% больше, чем за период с 30 декабря по 5 января.

Всего с 6 по 12 января коронавирус в России выявили у 9421 человека. От инфекции на прошедшей неделе вылечилось 14 272 человека. Это на 8% меньше, чем за период с 30 декабря по 5 января. 37 человек умерли от заболевания с 6 по 12 января.

Увеличение количества заболевших отмечено в 60 субъектах страны. В 22 регионах динамика роста заболеваемости выше, чем в среднем по РФ. Кроме того, в 33 регионах увеличилось число госпитализаций (в 19 из них — более, чем в среднем по стране).

Больше всего заболевших — в Приволжском федеральном округе (2590 человек). Меньше всего людей, у которых выявили коронавирус, в Северо-Кавказском федеральном округе — 126 человек. В Москве число заболевших за неделю оценивается в 1494, выздоровевших — 1224.

Подробнее о распространении вирусов в России — в материале «Ъ FM» «Метапневмовирус открыл сезон».

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