Челябинский минпром разбирается с закрытием обувной фабрики в Магнитогорске

Руководство министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области разбирается с информацией о закрытии ООО «Унтоваленки» в Магнитогорске (входит в одну группу с ООО «Магнитогорская обувная фабрика»). Само предприятие в ведомство не обращалось. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе министерства.

«Предприятие в минпром не обращалось, о своих проблемах не говорило, помощи не просило. Сейчас министр разбирается в ситуации»,— прокомментировали в ведомстве появившуюся в СМИ информацию о закрытии магнитогорской фабрики.

По данным СМИ, работникам предприятия, которое выпускает детскую обувь под брендом «Фома», после новогодних выходных объявили о закрытии производства. Сотрудникам предложили уволиться по собственному желанию, а затем отправили в простой с сохранением двух третей от заработной платы.

По данным «СПАРК Интерфакс», 87,8% уставного капитала ООО «Унтоваленки» принадлежат самой компании, 1,22% — генеральному директору предприятия Ирине Шеховцевой, еще 10,98% — ООО «Капитал группъ», которая в равных долях принадлежит Владимиру и Татьяне Волошок. Владимир Волошок скончался в августе 2024 года. С конца 1990-х годов он руководил Магнитогорской обувной фабрикой, а затем стал ее владельцем.