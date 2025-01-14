В Курской области из-за атак ВСУ разрушены шесть памятников культуры

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе серьезно повреждено или полностью уничтожено 6 памятников культуры из 43, внесенных в «Белую книгу объектов культурного наследия Курской области». По словам главы региона, все они получили повреждения в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ).

В числе пострадавших памятников культуры в регионе — Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь XVII века, «Дворец для любимой» в усадьбе Викторова в Кореневском районе (1900 год), «Дом Чупилова» в Судже (конец XIX века). «Вместо величественных зданий и старинных храмов — груды кирпичей и осколков, пробитые своды, разрушенные стены»,— написал глава региона в Telegram-канале.

«Белая книга объектов культурного наследия Курской области» содержит в себе наименования объектов культурного наследия разного значения, поврежденных в результате боевых действий. Власти региона составляют книгу совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры и с Национальным центром исторической памяти. Внесенные в список 43 объекта, как пояснил глава региона,— «лишь первая, самая предварительная оценка».

По состоянию на 12 августа 2024 года в Курской области находится 48 объектов культурного наследия федерального значения, 1145 объектов регионального значения и 51 объект муниципального.

Полина Мотызлевская