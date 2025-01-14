В Прикамье число выданных потребительских кредитов снизилось на 17,2%

Пермский край вошел в список регионов-лидеров по сокращению числа выданных потребительских кредитов. Как сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2024 года в Прикамье было выдано 28,4 тыс. потребкредитов. Этот показатель ниже ноябрьского на 17,2% (месяцем ранее — 34,3 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов отмечена в Московской области (–19,2%), Москве (–19,1%), Ханты-Мансийском АО (–19,0%), а также в Красноярском (–18,1%) и Хабаровском (–17,9%) краях.

При этом наибольшее количество выданных потребительских кредитов за прошлый месяц зафиксировано в Москве (82,5 тыс. ед.), Московской области (66,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (56,3 тыс. ед.), а также в Свердловской (47,5 тыс. ед.) и Ростовской (46,8 тыс. ед.) областях.