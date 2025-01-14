Туристы не поскупились

Цены на туры в Сочи в период новогодних каникул увеличились на 15-18% по сравнению с прошлым годом. Средний чек за недельный отдых в горном кластере на одного человека составил порядка 110 тыс. рублей. Сюда входит перелет, проживание в отеле и стоимость ски-пасса для подъема на горные склоны. Количество туристов в Сочи в этот период по сравнению с прошлым годом выросло на 5% — до 496 тыс. человек. Горный кластер выбрали 175 тыс. туристов. У подъемников были километровые очереди, а на дорогах в Красную Поляну — заторы. Эксперты отмечают, что при увеличении туристического потока в Сочи не хватает новых объектов показа и туристических маршрутов, чтобы направлять гостей по разным локациям.

Фото: Андрей Куценко

Средняя стоимость недельного отдыха на побережье Сочи на новогодних каникулах составила порядка 55-65 тыс. рублей на человека. Это примерно на 15-18% выше, чем в прошлом году. Рост цен в горном кластере такой же: до 110 тыс. рублей в среднем на человека за неделю отдыха. То есть семья из трех человек смогла отдохнуть в горах Сочи за 330 тыс. рублей, что сопоставимо с зарубежным all inclusive.

«Динамика цен была неизменна весь год. Стоимость проживания в отелях выросла на 15-18%, это среднее удорожание по 2024 году. Зимой половина гостей выбрала отдых в прибрежном Сочи, где средний чек на проживание составил примерно 25-30 тыс. руб. на человека за неделю. Еще 30 тыс. рублей — это перелет из Москвы. Горный кластер традиционно дороже, так как январь на Красной Поляне — это пик сезона. Средний чек на одного человека составил около 80 тыс. руб. за неделю, включая перелет из Москвы. Еще около 30 тыс. руб. необходимо потратить на ски-пассы, чтобы покататься на лыжах или сноуборде»,— рассказал «Ъ-Сочи» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Динамика цен была неизменна весь год. Стоимость проживания в отелях выросла на 15-18%, это среднее удорожание по 2024 году»

В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что наибольшей популярностью в дни новогодних праздников пользовались отели 4 и 5 звезд. Также востребованы оказались санатории и пансионаты с лечебной базой. На каникулах было продано более 200 тыс. ски-пассов, съедено 562 тыс. порций шашлыка, 99,5 т мандаринов; в рознице отпущено свыше 201 тыс. бутылок игристого вина.

В Новый год стало больше туристов на федеральной территории Сириус. Рост спроса на отели ФТ вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Преимущественно туристы выбирали отели 4 звезд, при этом длительность проживания выросла с 3-4 ночей на весь период праздников.

«Стоимость проживания увеличилась на 15%, как и в среднем по рынку. При этом гости стали бронировать проживание на более длительный срок: в прошлом году в среднем бронировали 3-4 ночи, а в этом году — на все январские каникулы. Также наблюдаем, что больше людей приехали на личных автомобилях”,— рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе сети отелей Sirius Hotels.

Эксперты считают, что для более эффективной работы сферы гостеприимства в Сочи не хватает новых развлечений, а также большей включенности прибрежного кластера

Сочинские горнолыжные курорты в этот период приняли 175 тыс. гостей, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Из-за большого потока туристов у подъемников образовывались километровые очереди, на дорогах — пробки. Эксперты считают, что для более эффективной работы сферы гостеприимства в Сочи не хватает новых развлечений, а также большей включенности прибрежного кластера.

«Сам факт загрузки курорта в 76% показывает, что нам есть куда расти. С другой стороны, уже сейчас мы видим очереди, рост цен, жалобы со стороны туристов, в том числе на отсутствие каких-то новых маршрутов, развлечений, объектов показа. Нам крайне важно продолжить развитие курортной и туристической инфраструктуры, нужно запускать новые экскурсионные маршруты и виды активностей. К примеру, в Сириусе утром 1 января прошел забег для всех желающих. Быть может, подобные забеги стоит проводить и в центре Сочи, в Лазаревском районе. Точно будут востребованы мероприятия музыкальной направленности. В хорошую погоду — разные виды активности на море»,— рассказал «Ъ-Сочи» председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Представители туриндустрии отмечают, что курорту необходимо оперативно реагировать на ситуации, когда объекты размещения и проведения отдыха приближаются к пиковой загрузке, чтобы сразу переориентировать туристов и местных отдыхающих на новые направления. Это позволит избежать заторов в отдельных зонах курорта и распределять туристический поток на другие локации.

Александра Коверина