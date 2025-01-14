В Кремле считают важным событием подписание договора о партнерстве с Ираном

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал запланированные переговоры Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, которые пройдут 17 января в Кремле. По словам пресс-секретаря, в Кремле считают очень важным событием подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Тегераном, которое ожидается в ходе встречи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не будем с анонсами забегать вперед. Единственное, я могу подтвердить, что, действительно, подписание этого договора — это очень важная составляющая визита господина Пезешкиана. Для нас это очень важное событие, мы придаем этому большое значение. Действительно, будет подписан этот договор. Также лидеры выступят с заявлениями для СМИ»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Так он ответил на вопрос, ожидает ли Кремль, что договор о партнерстве с Ираном будет аналогичным тому, что Россия подписала с КНДР.

Как ранее писал «Ъ», важной частью договора станут торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество, а также партнерство в вопросах, связанных с обороной и безопасностью. Договор разрабатывался с 2014 года. Предыдущее соглашение было подписано в 2001 году. Как рассказывали источники «Ъ», необходимость обновить договор заключается в расширении сотрудничества стран в различных областях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва и Тегеран успеют до инаугурации».