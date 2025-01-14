Возбуждено уголовное дело о вандализме у Воинского кладбища в Ярославле

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения надписи на заборе около Воинского кладбища. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Забор у Воинского кладбища в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Забор у Воинского кладбища в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Дело возбуждено отделом дознания ОМВД России по Кировскому городскому району по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Причастные к нанесению надписи устанавливаются.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что надпись оскорбительного характера появилась на бетонном заборе рядом с Воинским кладбищем в выходные. В мэрии Ярославля сообщили, что надпись была закрашена работниками «Службы городских кладбищ».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал произошедшее «вопиющим случаем» и пообещал, что виновные понесут наказание. На кладбище захоронены ветераны различных войн и боевых действий, в том числе участники СВО.

Антон Голицын