В Ярославле ищут авторов надписи на заборе у Воинского кладбища
В Ярославле полиция ищет авторов надписи на заборе Воинского кладбища. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в областном УМВД, по данному факту проводится проверка, может быть возбуждено уголовное дело.
Забор у Воинского кладбища в Ярославле
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
Надпись появилась на бетонном заборе рядом с Воинским кладбищем в выходные. Фотографии были опубликованы в соцсетях. В мэрии Ярославля сообщили, что надпись была закрашена работниками «Службы городских кладбищ».
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал произошедшее «вопиющим случаем».
«Виновные обязательно будут найдены и понесут наказание. В этом нет никаких сомнений. Граффити уже устранены, но "авторам" грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до 2 лет. За детей придется отвечать родителям и возмещать ущерб в полном объеме»,— прокомментировал господин Евраев.