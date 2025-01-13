В Ярославле ищут авторов надписи на заборе у Воинского кладбища

В Ярославле полиция ищет авторов надписи на заборе Воинского кладбища. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в областном УМВД, по данному факту проводится проверка, может быть возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Забор у Воинского кладбища в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Забор у Воинского кладбища в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Надпись появилась на бетонном заборе рядом с Воинским кладбищем в выходные. Фотографии были опубликованы в соцсетях. В мэрии Ярославля сообщили, что надпись была закрашена работниками «Службы городских кладбищ».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал произошедшее «вопиющим случаем».

«Виновные обязательно будут найдены и понесут наказание. В этом нет никаких сомнений. Граффити уже устранены, но "авторам" грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до 2 лет. За детей придется отвечать родителям и возмещать ущерб в полном объеме»,— прокомментировал господин Евраев.

Алла Чижова