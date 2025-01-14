US Steel могут выкупить американские конкуренты

Генеральный директор американской сталелитейной компании Cleveland-Cliffs Лоренсо Гонсалвес заявил в ходе пресс-конференции в понедельник вечером, что заинтересован в покупке US Steel. По данным CNBC, компания готовит предложение о покупке совместно с Nucor.

US Steel в декабре 2023 года заключила сделку с японской Nippon Steel на $14,9 млрд. Однако против нее выступила администрация Джо Байдена, заявив, что покупка может угрожать национальной безопасности страны. 3 января сделка была официально заблокирована президентом США.

На прошлой неделе US Steel и Nippon Steel подали в суд на господина Байдена, обвинив его в нарушении их конституционных прав на законную сделку. Отдельно компании подали в суд на Cleveland-Cliffs и лично господина Гонсалвеса за вмешательство в процедуру завершения сделки.

Сегодня господин Госалвес раскритиковал Японию, назвав ее «злом», которое «научило Китай многим вещам»: «Япония научила Китай, как демпинговать, как создавать избыточные мощности, как перепроизводить». Он не стал приводить детали готовящегося предложения о покупке US Steel. По данным CNBC, оно будет гораздо скромнее, чем предложение Nippon Steel.

Котировки акций US Steel и Cleveland-Cliff выросли по итогам торгового дня понедельника на 6%, акции Nucor подорожали на 4%.

Кирилл Сарханянц