Девятилетний шахматист из России установил мировой рекорд

Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев установил новый мировой рекорд по скорости получения первой нормы международного мастера (IM), пишет портал Chess.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @roman_uralan Фото: @roman_uralan

Рекорд был установлен в декабре на турнире RadnickiChess IM в Белграде, где Роман Шогджиев набрал семь из девяти возможных очков, уступив только победителю Ауту Аталику. Шогджиев выполнил норму и получил звание международного мастера в возрасте 9 лет 10 месяцев и 7 дней, что на месяц раньше, чем у предыдущего рекордсмена — аргентинца Фаустино Оро, получившего норму IM в 2023 году.

Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера. Для получения звания международного мастера шахматисту нужно выполнить 3 нормы в 27 или более партиях, а также иметь рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) не менее 2400.

Также Роман Шогджиев стал третьим в истории шахматистом, преодолевшим отметку в 2300 пунктов рейтинга Эло (применяется в шахматах для измерения силы игрока относительно других) до своего десятилетия. В настоящий момент рейтинг шахматиста — 2349 пунктов. На первом месте в рейтинге — норвежец Магнус Карлсен с 2831 пунктом.