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Девятилетний шахматист из России установил мировой рекорд

Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев установил новый мировой рекорд по скорости получения первой нормы международного мастера (IM), пишет портал Chess.com.

Фото: @roman_uralan

Фото: @roman_uralan

Рекорд был установлен в декабре на турнире RadnickiChess IM в Белграде, где Роман Шогджиев набрал семь из девяти возможных очков, уступив только победителю Ауту Аталику. Шогджиев выполнил норму и получил звание международного мастера в возрасте 9 лет 10 месяцев и 7 дней, что на месяц раньше, чем у предыдущего рекордсмена — аргентинца Фаустино Оро, получившего норму IM в 2023 году.

Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера. Для получения звания международного мастера шахматисту нужно выполнить 3 нормы в 27 или более партиях, а также иметь рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) не менее 2400.

Также Роман Шогджиев стал третьим в истории шахматистом, преодолевшим отметку в 2300 пунктов рейтинга Эло (применяется в шахматах для измерения силы игрока относительно других) до своего десятилетия. В настоящий момент рейтинг шахматиста — 2349 пунктов. На первом месте в рейтинге — норвежец Магнус Карлсен с 2831 пунктом.

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