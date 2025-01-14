Подъем затонувших танкеров в Черном море может занять около года

Работы по подъему затонувших танкеров со дна Черного моря могут растянуться от трех месяцев до года. Стоимость операции оценивают в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб., сообщает РБК Краснодар со ссылкой на ГК Hydro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Для подъема частей разломившегося судна специалисты компании предлагают использовать жесткие понтоны, которые установят с внешней стороны корпуса. Плавсредства помогут вытолкнуть танкер на поверхность. Второе затонувшее судно планируют разрезать на фрагменты и вытащить на берег.

Эксперты подчеркивают, что окончательный план операции возможно составить только после детального изучения объекта.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в Керченском проливе. Авария привела к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. Спасательные работы ведутся круглосуточно: сотрудники служб и волонтеры Анапы, Темрюкского района и Крыма очищают пляжи, а также оказывают помощь пострадавшим птицам и морским животным.

Анна Гречко