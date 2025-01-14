Лидерам террористического батальона «независимой Ичкерии» дали 19 и 20 лет

Южный окружной военный суд заочно приговорил лидеров «независимой Чеченской Республики Ичкерия» (запрещенная в РФ террористическая организация) Мурада Юсупова и Ахмеда Закаева к 19 и 20 годам лишения свободы. Оба должны будут провести первые три года в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед Закаев

Фото: Thierry Monasse / Getty Images Ахмед Закаев

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

В девяностые годы Закаев был бригадным генералом непризнанной «Чеченской республики Ичкерия» (запрещенная в РФ террористическая организация), во время второй чеченской войны он командовал боевиками. В 2001 году российские власти обвинили его в терроризме и убийствах мирных жителей.

По версии следствия, Закаев «провозгласил себя лидером организации» и объединился с Мурадом Юсуповым и Урус-Мартаном Джамбетовым», а также другими неустановленными лицами. В июле 2022 года они создали «отдельный батальон особого назначения министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия в составе иностранного легиона Украины».

В отношении Закаева возбудили дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности), ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (руководство террористическим сообществом), в отношении Юсупова — по ч. 2 ст. 208 (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ), ч. 1 ст. 205.4 (руководство террористическим сообществом) УК РФ. Закаев и Юсупов внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.