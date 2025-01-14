Bloomberg: самый тонкий смартфон от Apple iPhone Air выйдет в 2025 году

Американская корпорация Apple разрабатывает свой самый тонкий смартфон в истории и планирует дать ему название iPhone Air по аналогии с MacBook Air и iPad Air. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Новинку могут представить осенью, на ней протестируют некоторые будущие технологии компании. Новый iPhone может быть на 2 мм меньше текущих флагманских моделей, а его толщина может составить от 5,5 мм до 6,25 мм, что можно сравнить с iPad Pro на процессоре М4.

В компании уменьшают толщину устройства с расчетом на использование таких корпусов в создании складных iPad и iPhone. Также в iPhone 17 Air могут протестировать собственный модем для сотовой связи под названием Sinope, а само устройство получит OLED-дисплей ProMotion 6,6 дюйма с частотой обновления 120 Гц. У смартфона будет процессор A19 и 8 ГБ оперативной памяти, а также только одна основная камера на 48 Мп и фронтальная камера на 28 Мп.

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Евгений Федуненко