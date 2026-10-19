Премьер-министр Литвы: упавший на севере страны БПЛА запущен из Украины

Беспилотник упал и разбился в лесополосе вдоль дороги около деревни Юодженис в Пасвальском районе. Его осколки попали в проезжавший мимо легковой автомобиль. Пассажиры не пострадали, уточнял господин Синкявичюс. Власти страны пока не установили, взорвался ли БПЛА при столкновении с землей или в воздухе.