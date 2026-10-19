Премьер-министр Литвы: упавший на севере страны БПЛА запущен из Украины
Упавший на севере Литвы беспилотник был начинен взрывчаткой. Тип сборки устройства указывает на то, что его запустили с территории Украины, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.
Литовские военные также изучили данные о маршруте беспилотника и узнали, что он пересек границу со стороны Польши. «Очевидно, что FPV-дрон, по имеющимся у нас данным, украинского происхождения. Это подтверждают обломки, а также обращение украинской стороны и информация о том, что во время осуществления атаки была потеряна связь с одним из дронов»,— сказал господин Синкявичюс журналистам (цитата по LRT).
Беспилотник упал и разбился в лесополосе вдоль дороги около деревни Юодженис в Пасвальском районе. Его осколки попали в проезжавший мимо легковой автомобиль. Пассажиры не пострадали, уточнял господин Синкявичюс. Власти страны пока не установили, взорвался ли БПЛА при столкновении с землей или в воздухе.