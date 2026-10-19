Женщина с ребенком погибли при ударе дрона в Херсонской области
Беспилотники ВСУ ударили по Скадовскому округу Херсонской области. Погибли женщина с ребенком 2012 года рождения. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Кравченко в «Максе».
Других деталей атаки госпожа Кравченко не привела. Она заверила, что «виновные понесут заслуженное наказание».
За прошедшую неделю, по словам губернатора Владимира Сальдо, при ударах ВСУ погибли два мирных жителя. Еще 23 — пострадали. Также повреждены более десяти автомобилей, в том числе машина скорой медицинской помощи и автомобиль «Почты России», школа в Костогрызово, жилые дома, административные и торговые здания, АЗС и объекты энергетики.