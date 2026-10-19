Лавров встретился с главой МИД Ирана
Лавров и Аракчи провели переговоры в Тегеране
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Встреча состоялась во время рабочего визита господина Лаврова в Тегеран, сообщили в российском МИДе.
По словам Аббаса Аракчи, переговоры прошли продуктивно. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в мире, а также пути укрепления отношений России и Ирана. «Экономическое взаимодействие продвигается хорошими темпами, могу сказать, что каких-либо серьезных проблем нет»,— добавил иранский министр на пресс-конференции по итогам встречи.
Сергей Лавров прибыл в Тегеран из Бахрейна, где участвовал в 9-м раунде стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ). После переговоров с Аббасом Аракчи российский министр планирует встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.