Лавров встретился с главой МИД Ирана

Сергей Лавров прибыл в Тегеран из Бахрейна, где участвовал в 9-м раунде стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ). После переговоров с Аббасом Аракчи российский министр планирует встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.