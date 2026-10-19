Россия осталась вторым после Китая крупнейшим импортером грузинской продукции
С января по сентябрь 2026 года РФ импортировала из Грузии товаров на общую сумму $523,2 млн. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,7%, а доля России в общем экспорте из Грузии — 13,9%. Об этом сообщает национальная служба статистики Geostat.
По этому показателю Россию опережает только Китай, импортировавший из Грузии с начала года товаров на сумму $566,8 млн (доля в грузинском экспорте 15,1%). Рост год к году — 187%. На третьем месте по импорту грузинской продукции — Турция, $323 млн, доля в экспорте 8,6%, рост год к году 53%.
Данные Geostat не учитывают частичный запрет, введенный с 9 октября Роспотребнадзором на импорт и оборот в РФ продукции семи крупнейших грузинских производителей алкогольных и безалкогольных напитков. Доля продукции тех винных компаний, которые попали под запрет Роспотребнадзора, составляет около 75–80% всего винного экспорта Грузии в РФ. В прошлом году Грузия экспортировала в Россию около 60 млн литров вина на общую сумму порядка $171 млн, а с января по сентябрь текущего года — 34 тыс. литров вина на сумму $102,2 млн.
Вторая по значимости статья грузинского экспорта в РФ — агропродукция на общую сумму с начала года $101 млн, а также минеральная вода. С начала года в Россию отправлено 85,16 млн литров минералки на сумму $46,4 млн. Среди других важных статей экспорта в РФ — автотранспортные средства (реэкспорт).