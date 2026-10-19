Россия осталась вторым после Китая крупнейшим импортером грузинской продукции

Данные Geostat не учитывают частичный запрет, введенный с 9 октября Роспотребнадзором на импорт и оборот в РФ продукции семи крупнейших грузинских производителей алкогольных и безалкогольных напитков. Доля продукции тех винных компаний, которые попали под запрет Роспотребнадзора, составляет около 75–80% всего винного экспорта Грузии в РФ. В прошлом году Грузия экспортировала в Россию около 60 млн литров вина на общую сумму порядка $171 млн, а с января по сентябрь текущего года — 34 тыс. литров вина на сумму $102,2 млн.