Китай ужесточил контроль за экспортом беспилотников
Минкоммерции КНР скорректировало меры экспортного контроля в отношении беспилотников и связанных с ними технологий. Новые ограничения, одобренные Госсоветом и Центральным военным советом, вступят в силу 18 ноября. В перечень включены отдельные виды БПЛА, технологии автономного полета, радиосвязи, управления и помехоустойчивой спутниковой навигации.
Разрешение потребуется для экспорта дронов, способных летать вне прямой видимости оператора и находиться в воздухе от 30 минут до 3 часов при порывах ветра от 12,86 м/с, а также аппаратов с дальностью от 300 км и БПЛА для распыления аэрозолей объемом более 80 л. Контроль усилен и за поставками поршневых, роторных и турбореактивных двигателей, включая модели мощностью свыше 16 кВт и тягой от 400 ньютонов.
Экспортерам придется указывать конечных пользователей продукции. В ведомстве подчеркнули, что указанные позиции имеют «явное двойное военное и гражданское назначение», а меры направлены на обеспечение нацбезопасности, выполнение международных обязательств и поддержку гражданского применения дронов.