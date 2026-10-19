Китай ужесточил контроль за экспортом беспилотников

Разрешение потребуется для экспорта дронов, способных летать вне прямой видимости оператора и находиться в воздухе от 30 минут до 3 часов при порывах ветра от 12,86 м/с, а также аппаратов с дальностью от 300 км и БПЛА для распыления аэрозолей объемом более 80 л. Контроль усилен и за поставками поршневых, роторных и турбореактивных двигателей, включая модели мощностью свыше 16 кВт и тягой от 400 ньютонов.