Захарова прокомментировала отказ МИД Молдавии от заявлений в ее адрес

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство Молдавии продвигает «русофобскую риторику» без аргументов. Именно поэтому оно отказалось в дальнейшем комментировать ее заявления, считает дипломат.

«Если было бы по-другому, Попшой (глава МИД Молдавии Михаил Попшой.— "Ъ") мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале. Она заявила, что представляет «дипломатию, основанную на правде». В своих комментариях, по словам госпожи Захаровой, она отмечает конкретные цифры, факты и цитирует молдавских чиновников.

Ранее господин Попшой в эфире передачи La 360 de grade на Radio Moldova сообщил, что больше не будет комментировать заявления Марии Захаровой, так как она «не представляет дипломатию».

С 1 января российский «Газпром» прекратил прокачку газа в страны Европы, в том числе в Молдавию. После этого в Приднестровье отключили центральное отопление и горячее водоснабжение. Молдавский МИД заявлял, что причиной энергетического кризиса являются решения Москвы и «Газпрома». Дипведомство назвало решение о прекращении поставок политическим и направленным на дестабилизацию республики. Посольство России в Молдавии заявляло, что вина лежит на Молдавии и Украине. После этого представителя российского посольства вызвали в молдавский МИД.

Подробности — в публикации «Ъ» «Приднестровью холодно».