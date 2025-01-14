«Нужны четкие ответы на простые вопросы»

«Это даже хуже, чем пилить сук, на котором сидишь»,— в Банке России резко негативно прокомментировали слухи о заморозке вкладов, назвав их «вредным мифом». По мнению регулятора, подобные решения грубо нарушают права граждан и компаний распоряжаться своими деньгами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что перед тем, как что-то предлагать, разного рода экспертам стоит подумать о последствиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Центральный Банк Российской Федерации решил использовать нестандартный подход с привлечением ассоциативного ряда и народной мудрости, чтобы в очередной раз опровергнуть, пожалуй, слух №1 последнего времени о заморозке вкладов граждан. Были в прошлом году на этот счет определенные сообщения, в частности, говорилось, что таким образом можно побороть инфляцию. После этого началось брожение умов: а что если вправду так случится?

В ЦБ назвали происходящее «вредным мифом»: «Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь. Это как, дойдя до середины моста, натянутого над глубоким ущельем, одним взмахом топора перерубить канаты, на которых он держится». Сложно сказать, насколько данный жанр убедит сомневающихся. Не хочется открывать на этот счет дискуссию. Но тем не менее можно высказать ряд соображений, так сказать, на злобу дня. В последнее время много у нас звучит разных предложений, например, что-то запретить, у кого-то что-то отобрать и кого-то куда-нибудь подальше отправить в добровольно-принудительном порядке, а с теми, кто против, не церемониться.

Хорошо, если так нравится запрещать, давайте введем запрет, скажем так, на неадекватные предложения вроде заморозки банковских вкладов россиян, чтобы перед тем, как что-то сказать или предложить, тот или иной ученый муж думал бы о последствиях.

А то вред получается похуже, чем от иностранных агентов. Собственно, есть повод задуматься относительно квалификации тех или иных специалистов, которые, кроме как отбирать и конфисковывать, более ничего предложить не могут. Так сложно добиться масштабных целей устойчивого развития. Кроме того, в истории было много разных примеров, когда вроде бы что-то обещали, но потом обстоятельства менялись. Ну и, конечно, можно задаться вопросом, есть ли в России рыночная экономика или нет? Собственность граждан неприкосновенна или не до конца? И, наконец, Банк России против, а остальные ведомства, может быть, по-другому считают? Пока не появится четких ответов на все эти вопросы люди и дальше будут сомневаться, как ни рассказывай про спиленный сук или перерубленный канат.

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Дмитрий Дризе