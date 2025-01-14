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Главу Осы выберут в конце февраля

Конкурс по выбору главы Осинского округа состоится 28 февраля 2025 года. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняли депутаты местной думы.

Алексей Григорьев

Алексей Григорьев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Алексей Григорьев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Документы от претендентов будут принимать с 20 января по 20 февраля 2025 года.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что на новый срок полномочий планирует претендовать Алексей Григорьев, возглавляющий округ с 2020 года. При этом спикером думы и заместителем председателя представительного органа являются оппоненты господина Григорьева — Константин Нефедов и Армен Бежанян.

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