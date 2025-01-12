Молодой везде у них дорога
Мирра Андреева первой вышла во второй круг
Первой теннисисткой, одержавшей победу на стартовавшем в воскресенье в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии, стала 17-летняя россиянка Мирра Андреева, которая в двух партиях обыграла чешку Марию Боузкову. Успешно начала турнир и его прошлогодняя победительница, первая ракетка мира и потенциальная соперница Андреевой в четвертом круге белоруска Арина Соболенко, без проблем разобравшаяся с чемпионкой US Open 2017 года американкой Слоун Стивенс.
Мирра Андреева (на фото) в матче против Марии Боузковой выиграла ударами навылет 27 очков против 11 у соперницы
Фото: Yuichi YAMAZAKI / AFP
В этом году начало Открытого чемпионата Австралии оказалось смазанным из-за дождя, который завершился лишь ближе к вечеру. Однако встреча Мирры Андреевой с чешкой Марией Боузковой, которая открывала программу турнира на одном из трех его крытых кортов, началась по расписанию и завершилась раньше всех.
В карьере Андреевой начинается важный этап. В прошлом сезоне юная россиянка провела первый полный сезон во взрослом теннисе и поднялась за 12 месяцев из шестого десятка во вторую двадцатку, однако эффект новизны, который часто помогает молодым теннисным талантам в полный голос заявлять о себе, постепенно сходит на нет.
Соперницы неплохо изучили умную и тактически разнообразную игру Андреевой, и, чтобы прорваться в топ-10, ей требуется заметно добавить в агрессивности, поскольку иного пути вперед для теннисисток, исповедующих подобную манеру, по сути, не существует.
По первым матчам нынешнего сезона складывается впечатление, что сотрудничество с испанкой Кончитой Мартинес, которая тренирует Андрееву с апреля прошлого года, по-прежнему идет россиянке на пользу. Недавний турнир в Брисбене она провела на хорошем уровне, дойдя до полуфинала, а сейчас первой вышла в 1/32 финала Australian Open, одержав победу в двух партиях за 1 час 34 минуты.
Соперница, доставшаяся Андреевой в первом круге,— теннисистка очень опытная и достаточно известная, но звезд с неба не хватавшая. Главным достижением Марии Боузковой на турнирах Большого шлема остается выход в четвертьфинал Wimbledon в 2022 году, а на Открытом чемпионате Австралии ее преследуют хронические неудачи. За пять предыдущих лет она выиграла там лишь один матч, а остальные уступила в двух партиях,
Не выделяясь выдающимися физическими данными, Боузкова представляет собой типичную представительницу чешской теннисной школы, которой свойственно умение использовать различную тактику в зависимости от ситуации.
Однако Андреева в этом компоненте сильнее, и неудивительно, что по окончании равного дебюта наступил перелом. Уступая 2:3, россиянка взяла семь геймов подряд, оставив за собой первый сет и обеспечив себе решающий отрыв во второй партии. В итоге — 6:3, 6:3. Во втором круге Андреева встретится с полуфиналисткой Australian Open 2023 года полькой Магдой Линетт, которая обыграла ее на старте олимпийского турнира в Париже, либо с японкой Моюкой Утидзимой, пробившейся в первую сотню благодаря нескольким успешным выступлениям на второстепенных профессиональных турнирах восемь месяцев назад, но не имеющей громких достижений.
Вечернюю программу воскресенья на арене Рода Лейвера начинал матч с участием прошлогодней чемпионки Australian Open и первой ракетки мира Арины Соболенко, потенциальной соперницы Андреевой в 1/8 финала. Белоруска встречалась с американкой Слоун Стивенс, в активе которой титул, завоеванный на US Open 2017 года, и выиграла 6:3, 6:2. В этой встрече был момент, когда главному фавориту женского турнира изменила концентрация внимания. Поведя — 4:0, Соболенко позволила Стивенс сократить отставание до минимума, а в восьмом гейме на своей подаче американка имела «больше». Однако сравнять счет ей не удалось, после чего Соболенко снова завладела тотальным преимуществом. Спокойно завершив матч, она теперь сыграет с другим середняком первой сотни — Джессикой Боусас Манейро, которая в воскресенье удачно дебютировала в основной сетке Australian Open. Являясь второй ракеткой Испании, на данный момент эта малоизвестная теннисистка едва ли способна оказать упорное сопротивление соперницам из мировой элиты, поэтому беспроигрышная серия Соболенко в Мельбурне, которая с учетом двух предыдущих лет составляет уже 15 матчей, почти наверняка продолжится.
Первый круг
Мужчины. Каспер Рууд (Норвегия, 6)—Хауме Мунар (Испания) 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1. Юго Эмбер (Франция, 14)—Маттео Джиганте (Италия) 7:6 (7:5), 7:5, 6:4. Александр Зверев (Германия, 2)—Люка Пуйе (Франция) 6:4, 6:4, 6:4. Артюр Фис (Франция, 20)—Отто Виртанен (Финляндия) 3:6, 7:6 (7:4), 6:4, 6:4.
Женщины. Мирра Андреева (Россия, 14)—Мария Боузкова (Чехия) 6:3, 6:3. Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)—Анка Алексия Толони (Румыния) 7:6 (7:3), 6:1. Донна Векич (Хорватия, 18)—Диана Парри (Франция) 6:4, 6:4. Паула Бадоса (Испания, 11)—Ван Синьюй (Китай) 6:3, 7:6 (7:5). Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Слоун Стивенс (США) 6:3, 6:2. Анна Блинкова (Россия)—Дарья Сэвилл (Австралия) 1:6, 6:4, 7:5.
Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7635. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5350. 5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5030. 6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4210. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900. 8 (8). Алекс Де Минаур (Австралия) — 3535. 9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3520. 10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3200. 11 (12). Томми Пол (США) — 3195. 12 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3195. 13 (13). Хольгер Руне (Дания) — 2910. 14 (14). Юго Эмбер (Франция) — 2765. 15 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 2600. 16 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2560. 17 (18). Хуберт Хуркач (Польша) — 2555. 18 (15). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2530. 19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410. 20 (21). Бен Шелтон (США) — 2280… 63 (62). Роман Сафиуллин — 823… 97 (99). Павел Котов (оба — Россия) — 612.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9656 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8120. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6888. 4 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 5399. 5 (5) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5325. 6 (7). Джессика Пегула (США) — 4801. 7 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4723. 8 (8). Эмма Наварро (США) — 3409. 9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3213. 10 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3151. 11 (11). Даниэль Коллинз (США) — 3147. 12 (12). Паула Бадоса (Испания) — 2958. 13 (13). Диана Шнайдер — 2895. 14 (20). Мэдисон Кис (США) — 2680. 15 (15). Мирра Андреева — 2665. 16 (14). Анна Калинская (обе — Россия) — 2637. 17 (16). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2554. 18 (18). Марта Костюк (Украина) — 2364. 19 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2228. 20 (21). Каролина Мухова (Чехия) — 2079… 21 (26). Людмила Самсонова — 2070… 31 (27). Екатерина Александрова — 1713. 32 (28). Анастасия Павлюченкова — 1675... 36 (35). Анастасия Потапова — 1434... 57 (57). Полина Кудерметова — 1036… 62 (62). Камилла Рахимова — 987…73 (75). Анна Блинкова — 898... 75 (77). Вероника Кудерметова — 888… 86 (86). Эрика Андреева (все — Россия) — 838.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.