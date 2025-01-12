Молодой везде у них дорога

Первой теннисисткой, одержавшей победу на стартовавшем в воскресенье в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии, стала 17-летняя россиянка Мирра Андреева, которая в двух партиях обыграла чешку Марию Боузкову. Успешно начала турнир и его прошлогодняя победительница, первая ракетка мира и потенциальная соперница Андреевой в четвертом круге белоруска Арина Соболенко, без проблем разобравшаяся с чемпионкой US Open 2017 года американкой Слоун Стивенс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева (на фото) в матче против Марии Боузковой выиграла ударами навылет 27 очков против 11 у соперницы

Фото: Yuichi YAMAZAKI / AFP Мирра Андреева (на фото) в матче против Марии Боузковой выиграла ударами навылет 27 очков против 11 у соперницы

Фото: Yuichi YAMAZAKI / AFP

В этом году начало Открытого чемпионата Австралии оказалось смазанным из-за дождя, который завершился лишь ближе к вечеру. Однако встреча Мирры Андреевой с чешкой Марией Боузковой, которая открывала программу турнира на одном из трех его крытых кортов, началась по расписанию и завершилась раньше всех.

В карьере Андреевой начинается важный этап. В прошлом сезоне юная россиянка провела первый полный сезон во взрослом теннисе и поднялась за 12 месяцев из шестого десятка во вторую двадцатку, однако эффект новизны, который часто помогает молодым теннисным талантам в полный голос заявлять о себе, постепенно сходит на нет.

Соперницы неплохо изучили умную и тактически разнообразную игру Андреевой, и, чтобы прорваться в топ-10, ей требуется заметно добавить в агрессивности, поскольку иного пути вперед для теннисисток, исповедующих подобную манеру, по сути, не существует.

По первым матчам нынешнего сезона складывается впечатление, что сотрудничество с испанкой Кончитой Мартинес, которая тренирует Андрееву с апреля прошлого года, по-прежнему идет россиянке на пользу. Недавний турнир в Брисбене она провела на хорошем уровне, дойдя до полуфинала, а сейчас первой вышла в 1/32 финала Australian Open, одержав победу в двух партиях за 1 час 34 минуты.

Соперница, доставшаяся Андреевой в первом круге,— теннисистка очень опытная и достаточно известная, но звезд с неба не хватавшая. Главным достижением Марии Боузковой на турнирах Большого шлема остается выход в четвертьфинал Wimbledon в 2022 году, а на Открытом чемпионате Австралии ее преследуют хронические неудачи. За пять предыдущих лет она выиграла там лишь один матч, а остальные уступила в двух партиях,

Не выделяясь выдающимися физическими данными, Боузкова представляет собой типичную представительницу чешской теннисной школы, которой свойственно умение использовать различную тактику в зависимости от ситуации.

Однако Андреева в этом компоненте сильнее, и неудивительно, что по окончании равного дебюта наступил перелом. Уступая 2:3, россиянка взяла семь геймов подряд, оставив за собой первый сет и обеспечив себе решающий отрыв во второй партии. В итоге — 6:3, 6:3. Во втором круге Андреева встретится с полуфиналисткой Australian Open 2023 года полькой Магдой Линетт, которая обыграла ее на старте олимпийского турнира в Париже, либо с японкой Моюкой Утидзимой, пробившейся в первую сотню благодаря нескольким успешным выступлениям на второстепенных профессиональных турнирах восемь месяцев назад, но не имеющей громких достижений.

Вечернюю программу воскресенья на арене Рода Лейвера начинал матч с участием прошлогодней чемпионки Australian Open и первой ракетки мира Арины Соболенко, потенциальной соперницы Андреевой в 1/8 финала. Белоруска встречалась с американкой Слоун Стивенс, в активе которой титул, завоеванный на US Open 2017 года, и выиграла 6:3, 6:2. В этой встрече был момент, когда главному фавориту женского турнира изменила концентрация внимания. Поведя — 4:0, Соболенко позволила Стивенс сократить отставание до минимума, а в восьмом гейме на своей подаче американка имела «больше». Однако сравнять счет ей не удалось, после чего Соболенко снова завладела тотальным преимуществом. Спокойно завершив матч, она теперь сыграет с другим середняком первой сотни — Джессикой Боусас Манейро, которая в воскресенье удачно дебютировала в основной сетке Australian Open. Являясь второй ракеткой Испании, на данный момент эта малоизвестная теннисистка едва ли способна оказать упорное сопротивление соперницам из мировой элиты, поэтому беспроигрышная серия Соболенко в Мельбурне, которая с учетом двух предыдущих лет составляет уже 15 матчей, почти наверняка продолжится.

Евгений Федяков

Первый круг Мужчины. Каспер Рууд (Норвегия, 6)—Хауме Мунар (Испания) 6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1. Юго Эмбер (Франция, 14)—Маттео Джиганте (Италия) 7:6 (7:5), 7:5, 6:4. Александр Зверев (Германия, 2)—Люка Пуйе (Франция) 6:4, 6:4, 6:4. Артюр Фис (Франция, 20)—Отто Виртанен (Финляндия) 3:6, 7:6 (7:4), 6:4, 6:4. Женщины. Мирра Андреева (Россия, 14)—Мария Боузкова (Чехия) 6:3, 6:3. Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)—Анка Алексия Толони (Румыния) 7:6 (7:3), 6:1. Донна Векич (Хорватия, 18)—Диана Парри (Франция) 6:4, 6:4. Паула Бадоса (Испания, 11)—Ван Синьюй (Китай) 6:3, 7:6 (7:5). Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Слоун Стивенс (США) 6:3, 6:2. Анна Блинкова (Россия)—Дарья Сэвилл (Австралия) 1:6, 6:4, 7:5.