Чипам вшивают санкции

Белый дом может ограничить экспорт американских чипов для искусственного интеллекта. О таких планах объявила уходящая администрация Джо Байдена. Полный запрет, в частности, коснется России и Китая. Также предполагается ввести дополнительные меры контроля, чтобы не допустить попадания специализированных полупроводников на эти рынки в обход ограничений. Утверждать новые правила будет команда Дональда Трампа. Крупнейшие производители уже раскритиковали возможные ограничения. Как пишет Reuters, в ведущей компании-поставщике Nvidia считают, что США рискуют потерять лидирующие позиции в области искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / File Photo / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / File Photo / File Photo / Reuters

И вопросом времени становится появление у стран, куда экспорт будет запрещен полностью, своих мощностей, отметил руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников: «Американских чипов не существует. Если мы говорим о какой-то продукции, то она производится на Тайване, в Южной Корее. Да, в ней используются некие технологии, которые считаются американскими, но это интеллектуальная собственность, а вопросы интеллектуальной собственности и ее защиты существуют ровно до тех пор, пока все участники процесса признают, что она вообще может быть защищена.

Если подобный пакет санкций будет введен, ничто не мешает тому же Китаю, который входит в третью группу, которым все запрещено поставлять, сказать, мол, окей, а мы не считаем это вашей интеллектуальной собственностью. Естественно, глава Nvidia Дженсен Хуанг беспокоится не о том, что его продукция не будет востребована. Да, востребовано все будет, просто организовывать поставки и проводить платежи будет сложнее. И зачем, собственно, это все нужно? Плюс он вполне логично беспокоится о том, что любые подобные ограничения лишь подстегивают создание неких альтернатив.

Этими потенциальными санкциями будет сделан передел рынка, и пострадают от этого, конечно, те, кто сейчас в лидерах».

Перед публикацией заявления Белого дома министр торговли в администрации Джо Байдена Джина Раймондо объявила о некоторых послаблениях. Например, ограничения не коснутся игровых чипов. При этом Тайвань запретил экспорт микропроцессоров и микросхем в Россию еще летом 2022 года. И даже если удается ввезти сами полупроводники, компании не смогут активировать программное обеспечение к ним, отметил директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов: «Запрет касается не только поставок, но и эксплуатации. Для того чтобы включить оборудование, нужно его активировать, в том числе и программное обеспечение. И активация ПО предусматривает региональные ограничения.

В основном компании, которые приобрели по "очень параллельному импорту" это оборудование, при попытке его использовать сталкиваются с блокировкой. По сути дела, оборудование превращается в кирпич. Дело в том, что при первом включении устройство требует обновления встроенного ПО, тут же прилетает региональный лок, поэтому перепрошить его невозможно. А программное обеспечение у Nvidia не продается, то есть оно работает по модели подписки. Поэтому круг замкнулся, уже это не работает.

Что касается микросхем искусственного интеллекта, очень много подходов. Подход Nvidia не является единственным и единственно верным. Это всего лишь один из путей, по которому может пойти индустрия. Ну, он еще не обозначен, не очерчен четко. Все зависит от того, кто будет не только расторопен в плане создания микросхем, но и в плане создания ПО для работы. Вот здесь мы как раз являемся, если не лидерами, то занимаем одну из лидирующих позиций».

Согласно прогнозу исследовательской компании Gartner, в 2025-м доходы мирового рынка чипов для искусственного интеллекта вырастут почти до $92 млрд. В 2024-м они достигли $71 млрд. Это на треть больше, чем в 2023-м.

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Александра Абанькова