Приставы взыскали с водителя более 250 тысяч рублей за наезд на петербуржца

В пользу жителя Петербурга в возрасте 43 лет, получившего закрытую черепно-мозговую травму в результате наезда автомобиля, взыскали 254 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

По информации ведомства, во время управления автомобилем водитель был пьян. Он сбил петербуржца на нерегулируемом пешеходном переходе. После ДТП пострадавший попал в больницу, где у него выявили закрытую черепно-мозговую травму. В медучреждении он провел месяц.

Судебный пристав уведомил водителя о возбуждении исполнительного производства и последствиях неуплаты задолженности. За задержку в выплате долга был назначен исполнительский сбор в размере почти 18 тыс. рублей. Его лишили права выезжать за пределы страны. В конечном счете сумма была выплачена.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 220 тысяч петербуржцев не могут выехать за рубеж из-за долгов.

Татьяна Титаева